НБУ готов использовать административные меры для поддержания курса гривни - эксперт

Подготовка Национальным банком Украины законопроекта, предоставляющего ему право вводить обязательную продажу валютной выручки, говорит о готовности Нацбанка использовать административные меры для стабильности курса национальной валюты, сообщила в комментарии агентству УНИАН главный экономист Dragon Capital Елена Белан.

«Инициатором законопроекта был сам Нацбанк, что говорит о готовности регулятора вводить административные меры для увеличения предложения иностранной валюты и поддержки валютного курса гривни» - сказала она.

При этом Е.Белан считает, что поскольку в понедельник должна состояться внеочередная парламентская сессия, предложенный Нацбанком законопроект может вступить в силу уже в ближайшие недели.

Эксперт напомнила, что с 1998 г. по 2005 г. в Украине уже действовала обязательная продажа валютной выручки, она применялась к экспортерам, которые обязаны были продавать 50% своей выручки в течение пяти дней. «Август и сентябрь традиционно являются наиболее сложными месяцами для украинского валютного рынка по двум причинам. Во-первых, в это время происходит сезонное снижение предложения иностранной валюты после окончания туристического сезона. Во-вторых, два масштабных валютных кризиса произошли в Украине именно августе (1998 г.) и сентябре (2008 г.)» - говорит Е.Белан.

Она отмечает, что девальвационные ожидания населения традиционно увеличиваются в конце лета – начале осени, создавая повышенный спрос на иностранную валюту. «Однако законодательная активность НБУ может свидетельствовать о том, что давление на валюту усилилось уже в июле на фоне слабого внешнего спроса на сталь, задержки экспорта зерна трейдерами в ожидании еще более высоких мировых цен на зерно и возможного роста спроса на наличку со стороны населения, которое могло начать запасаться валютой заранее», - считает Е.Белан.

Как сообщал УНИАН, 25 июля в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №11033, подготовленный Национальным банком Украины, предусматривающий предоставление Нацбанку права временно (на срок до 6 месяцев) вводить (с последующей отменой после стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке и уравновешивания платежного баланса Украины) нормы относительно обязательной продажи части поступлений в иностранной валюте.

Кроме того, с принятием законопроекта НБУ получит право временно менять сроки расчетов по операциям экспорта и импорта товаров.

По мнению НБУ, принятие данного документа будет способствовать тому, что в период ухудшения состояния платежного баланса денежные средства резидентов будут работать на отечественную экономику (за счет сокращения сроков инвестирования (кредитования) экономики других государств).