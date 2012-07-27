Ратификация Украиной договора о ЗСТ СНГ станет шагом к вхождению в ТС – депутат Госдумы

Ратификация Верховной Радой Украины договора о зоне свободной торговли СНГ станет шагом к вхождению в Таможенный союз, считает председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Слуцкий.

"Это долгожданное решение. Сегодня ратификацию ЗСТ в Верховной Раде можно только приветствовать. Наконец-то! Это важнейший договор для всей экономической интеграции на пространстве СНГ на годы вперед. А для Украины договор о ЗСТ может стать шагом к вхождению в Таможенный союз", - сказал Л.Слуцкий, передают РИА «Новости».

По словам Л.Слуцкого, ратификация договора необходима для обеспечения условий для полноценного и эффективного функционирования зоны свободной торговли на пространстве СНГ и создания благоприятной интеграционной среды на основе норм ВТО.

"В договоре предусматриваются положения, гарантирующие недискриминационное применение правил нетарифного регулирования, предоставление национального режима, а также четкие, соответствующие мировой практике, правила в области субсидирования. Принципиально важным отличием договора от действующих на пространстве СНГ соглашений является наличие инструмента принуждения сторон, нарушающих договоренности, к выполнению своих обязательств", - сказал Л.Слуцкий.

Как сообщал УНИАН, экс-министр экономики Украины Богдан Данилишин 24 июля заявил, что ратификация Украиной договора о ЗСТ СНГ не решит вопросов относительно укрепления торгово-экономического сотрудничества на территории Содружества и может стать шагом приближения к Таможенному союзу.

«Это можно рассматривать также как очередной шаг приближения к Таможенному союзу, который в настоящее время особенно интенсивно пропагандируется российской стороной», - отметил Б.Данилишин.

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