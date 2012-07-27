Раде предлагают увеличить доходы бюджета на 231,907 млрд грн для Госагентства экоинвестиций
Верховной Раде предлагают увеличить доходы государственного бюджета на 231,907 млрд грн для увеличения расходов Государственного агентства экологических инвестиций.
Соответствующий законопроект (№11032), который внесен в парламент председателем бюджетного комитета Валерием Барановым, планируется рассмотреть на внеочередной сессии ВР 30 июля.
В законопроекте, в частности, предлагается увеличить доходы общего фонда госбюджета на 193,3 млн грн, специального фонда - на 231 млрд 713,7 млн гривень.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, средства для пополнения расходов возникли от курсовой разницы в результате конвертации в сентябре 2009 года и марте 2012 года средств, которые поступили от продажи установленного количества выбросов парниковых газов (ОУК).
Японская сторона предлагает направить эти средства на реализацию проектов целевых экологических (зеленых) инвестиций (СЗИ).