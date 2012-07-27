Новые функции НБУ усилят девальвационные ожидания на первом этапе - эксперт

Получение Национальным банком Украины права вводить обязательную продажу валютной выручки на первом этапе может несколько повысить ожидания девальвации национальной валюты, считает руководитель аналитического отдела группы «Инвестиционный капитал Украина» Александр Вальчишен.

«В краткосрочном плане нет, не снизит, так как первая реакция рынка будет в неодобрении данного шага НБУ и, таким образом, девальвационные ожидания только усилятся. Но в долгосрочном плане, если будут приняты дополнительные меры по смягчению валютного контроля в стране, которые бы уравновесили данные новые полномочия НБУ, в частности, более свободный доступ к покупке валюты предприятий экспортеров, на которые будут распространяться требования по обязательной продаже валюты, - возможно», - сказал эксперт, отвечая на вопрос УНИАН, снизит ли данная мера девальвационные ожидания.

По мнению А.Вальчишена, получение Нацбанком права вводить обязательную продажу валютной выручки должно несколько повысить гарантии стабильности курса национальной валюты.

При этом он отмечает, что в странах, которые принято называть еmerging markets, распространены правила по обязательной продаже валюты на внутреннем рынке. Так, А.Вальчишен сообщил, что из стран БРИК только Россия не имеет таких правил, а все остальные, включая Бразилию, Китай и Индию, имеют такие правила в действии. При этом в Бразилии, согласно данным МВФ, обязательной продаже подлежат 70% валютной выручки экспортеров. В других странах, например, в Таиланде, Нигерии и Венесуэле, данные правила по обязательной продаже экспортной валютной выручки действуют. Однако в ряде стран их нет (в Мексике, Турции, ЮАР). «Таким образом, можно сказать, что принятие данного правила в той или стране было продиктовано исторической необходимостью и нюансами функционирования экономик. То есть, для Украины сегодня настал тот момент, чтобы переосмыслить свой свод правил по функционированию финансового рынка и попытаться его привести к тому уровню, когда в долгосрочном плане он будет обеспечивать более высокую финансовую стабильность», - сказал А.Вальчишен.

В свою очередь начальник отдела анализа финансовых рынков «ИНГ Банк Украина» Александр Печерицын считает инициативу НБУ получить право вводить обязательную продажу валютной выручки вполне логичной с учетом возможных курсовых колебаний осенью.

«Поскольку текущая политика НБУ направлена на сохранение стабильности курса гривни к доллару, неудивительно, что Нацбанк хочет добавить в свой арсенал дополнительные инструменты (в том числе и административные) для сохранения контроля за обменным курсом, особенно в период возможного роста волатильности», - отмечает А.Печерицын.

Как сообщал УНИАН, 25 июля в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №11033, подготовленный Национальным банком Украины, предусматривающий предоставление Нацбанку права временно (на срок до 6 месяцев) вводить (с последующей отменой после стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке и уравновешивания платежного баланса Украины) нормы относительно обязательной продажи части поступлений в иностранной валюте.

Кроме того, с принятием законопроекта НБУ получит право временно менять сроки расчетов по операциям экспорта и импорта товаров.

По мнению НБУ, принятие данного документа будет способствовать тому, что в период ухудшения состояния платежного баланса денежные средства резидентов будут работать на отечественную экономику (за счет сокращения сроков инвестирования (кредитования) экономики других государств).