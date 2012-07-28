Кабмин делегировал своего представителя в админсовет Фонда гарантирования вкладов

Кабинет Министров Украины своим распоряжением №509 от 25 июля 2012 года делегировал заместителя министра финансов — руководителя аппарата Юрия Шевченко в состав административного совета Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Текст распоряжения размещен на Правительственном портале.

При этом утратившим действие признается распоряжение Кабинета Министров Украины от 20 апреля в 2011 г. №347 «О делегировании представителей Кабинета Министров Украины в состав административного совета Фонда гарантирования вкладов физических лиц».

Распоряжение вступает в силу одновременно со вступлением в силу законом Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».

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