НБУ продлил процедуру ликвидации “Одесса-банка” до декабря

Национальный банк Украины своим постановлением №310 от 19 июля 2012 года продлил процедуру ликвидации АКБ “Одесса-Банк” до 1 декабря текущего года.

Об этом говорится в объявлении в газете “Урядовый курьер” (№134 от 28 июля 2012 года).

Как сообщал УНИАН, с 23 февраля 2009 года НБУ ввел временную администрацию в «Одесса-банке» сроком на 1 год и мораторий на удовлетворение требований кредиторов финучреждения на 6 месяцев (до 22 августа).

23 июля НБУ отозвал банковскую лицензию и начал процедуру ликвидации «Одесса-банка».

В августе 2009 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал выплачивать компенсации вкладчикам ликвидируемого «Одесса-банка» через «Брокбизнесбанк», «ПриватБанк», «Укрсоцбанк» и «Хрещатик».

Справка УНИАН. ЗАО АКБ «Одесса-Банк» зарегистрировано в 1991 году.

Активы банка на 1 июля 2009 года составили 346,464 млн грн, обязательства – 307,419 млн грн, собственный капитал – 39,045 млн грн, уставный капитал – 86,26 млн грн.

Убыток банка по итогам первого полугодия 2009 года составил - 66,533 млн грн.

На 1 июля 2009 года акционерами «Одесса-Банка» являлись ООО «Альпари» (прямое участие – 32,3667%), ООО «Гридин» (прямое участие – 33,1043%), ООО «Кировий» (прямое участие – 18%), ООО «Ольял» (прямое участие – 16,5290%).