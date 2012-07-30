Рост ВВП Украины в первом полугодии составил 2,5%

По оценкам Национального банка Украины, рост валового внутреннего продукта Украины в январе-июне 2012 года против аналогичного периода 2011 года составил 2,5%, говорится в сообщении НБУ.

«По оценкам департамента (Департамента экономического анализа и прогнозирования НБУ - УНИАН), рост валового внутреннего продукта Украины (ВВП) в июне ускорился более значительно по сравнению с индексом производства базовых отраслей (ИПБО) и за первое полугодие составил около 2,5% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года», - говорится в сообщении.

По данным Нацбанка, проведение чемпионата Евро-2012 и раннее начало работ по сбору урожая определили ускорение роста ИПБО в июне до 3,4% в годовом измерении (3,2% в мае). Кумулятивные темпы роста за первое полугодие увеличились до 2,5% (2,2% за январь—май).

Проведение чемпионата Евро-2012 позволило: повысить темпы роста оборота розничной торговли на 18,3% в июне в годовом измерении (17,9% в мае); удержать рост пищевой промышленности на уровне 3% в годовом измерении; увеличить количество пассажиров, перевезенных авиационным транспортом, в первом полугодии на 10,9% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, железнодорожным транспортом - на 0,7%; удержать рост объема предоставляемых услуг на уровне 12,6% за первое полугодие.

«С другой стороны, из-за окончания строительных работ по подготовке к Евро-2012 объемы строительства в июне вновь снизились, на 8,9% в годовом измерении, за первое полугодие снижение объемов строительных работ составило 1,9% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года», - отмечают в НБУ.

Также указывается, что более раннее по сравнению с прошлым годом начало работ по сбору урожая способствовало существенному ускорению роста объемов сельскохозяйственного производства с 2,5% в мае в годовом исчислении до 28% в июне, что обеспечило основной вклад в прирост ИПБО (3,2 п. п.).

При этом НБУ отмечает, что сохранение неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктуры негативно влияло на темпы экономического роста. Так, снижение объемов производства машиностроения в июне составило 8,9% в годовом измерении, металлургии — 0,8%, что определило снижение объемов промышленного производства на 1,4% в годовом измерении.

Как сообщал УНИАН, 18 июля на заседании Кабинета министров премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил, что рост ВВП в Украине по итогам первого полугодия 2012 года, по данным на середину июля, составил 2,5%.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сохранил прогноз снижения темпов роста украинской экономики в 2012 году до 2,5%, но ожидает ускорения роста ВВП страны в 2013 году до 4,0%.

В апреле Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2012 году с 4,8% до 3%. Рост ВВП Украины в 2013 году ожидается на уровне 3,5%.

Fitch Ratings ожидает, что рост реального ВВП Украины замедлится до 2,4% в 2012 г., но восстановится до 3,5% в 2013 г.

По прогнозам Standard & Poor's, рост ВВП Украины в 2012 году составит 3,5%.

Moody's полагает, что рост ВВП Украины составит в 2012 году около 2,5-3%.

19 июля Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2012 году с 2,5% до 2%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%.