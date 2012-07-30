Торги по доллару на межбанке в понедельник открылись ростом котировок

В понедельник, 30 июля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 8,0910/8,0970 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2509/0,2513, котировки по евро-гривне ушли вниз – 9,9310/9,9395. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – 1,2273/1,2275 (пятница — 1,2296/1,2298).

В пятницу Нацбанк на рынок не выходил.