Введение обязательной продажи валютной выручки ухудшит бизнес-климат в Украине - эксперт

Получение Национальным банком Украины (НБУ) права вводить обязательную продажу валютной выручки может ухудшить бизнес-климат в Украине, сообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик инвестиционной компании Concorde Capital Виталий Ваврищук.

Он отметил, что наделение НБУ такими полномочиями увеличит возможности регулятора влиять на валютный рынок и обеспечивать стабильность гривни. «Однако обязательная продажа части валютной выручки – это решение, которое выходит за рамки рыночных инструментов денежно-кредитной и валютной политики и, думаю, значительно ухудшит деловую среду в Украине», - сказал аналитик.

При этом В.Ваврищук считает довольно странным, что такая инициатива появляется после того, как «НБУ заверил общество об отсутствии рисков девальвации гривни, а Президент Украины подчеркнул необходимость постепенного перехода к режиму плавающего обменного курса».

Как сообщал УНИАН, 25 июля в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №11033, подготовленный Национальным банком Украины, предусматривающий предоставление Нацбанку права временно (на срок до 6 месяцев) вводить (с последующей отменой после стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке и уравновешивания платежного баланса Украины) нормы об обязательной продаже части поступлений в иностранной валюте.

Кроме того, с принятием законопроекта НБУ получит право временно менять сроки расчетов по операциям экспорта и импорта товаров.

По мнению НБУ, принятие данного документа будет способствовать тому, что в период ухудшения состояния платежного баланса денежные средства резидентов будут работать на отечественную экономику (за счет сокращения сроков инвестирования (кредитования) экономики других государств).