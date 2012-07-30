«ОТП Банк» в первом полугодии получил 38,6 млн грн убытка

«ОТП Банк» (г. Киев), входящий в группу крупнейших банков Украины, в январе-июне 2012 года получил 38,6 млн грн убытка по сравнению с 110,3 млн грн прибыли за аналогичный период 2011 года.

Об этом говорится в отчете банка.

Согласно отчету, во II квартале банк получил убыток 32,4 млн грн по сравнению с 379,8 млн грн прибыли за аналогичный период 2011 года.

Активы банка в январе-июне сократились на 5,3% и на 1 июля 2012 года составили 21,3 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – на 10,8%, до 15 млрд грн, обязательства – на 6,4%, до 18,1 млрд грн. Уставный капитал банка в январе-июне 2012 г. оставался на уровне 2,868 млрд грн, собственный капитал вырос на 1% – до 3,2 млрд грн.

Справка УНИАН. «OTП Банк» создан в 1998 году и сегодня входит в группу крупнейших украинских банков.

«ОТП Банк» в 2011 году, по сравнению с 2010 годом, увеличил чистую прибыль на 3,2% – до 581,76 млн грн.

Венгерский OTP Bank владеет 100% ПАО «ОТП Банк».