ВР ратифицировала Договор о зоне свободной торговли в рамках СНГ

Верховная Рада Украины ратифицировала Договор о зоне свободной торговли в рамках СНГ.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 260 народных депутатов из 277, зарегистрированных в сессионном зале.

Справка УНИАН. 18 октября 2011 года в Санкт-Петербурге премьер-министры стран СНГ подписали Договор о создании зоны свободной торговли. Документ подписали главы правительств России, Украины, Беларуси, Казахстана, Армении, Таджикистана, Молдовы и Киргизии. Договор не подписали Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. В то же время было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему.

Ратификация настоящего документа в Верховной Раде долгое время откладывалась. Отмечалось, что Украина имеет замечания к Договору о зоне свободной торговли с СНГ, которые заключаются в неравенстве условий, касающихся введения торговых ограничений странами Таможенного союза и другими членами Содружества. Неравные условия определены дополнением № 6 к документу.

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