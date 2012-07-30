Дефицит платежного баланса Украины в первом полугодии составил 1,12 млрд долл.

Дефицит платежного баланса Украины в январе-июне 2012 года (по предварительным данным) составил 1,12 млрд долл., по сравнению с профицитом 1,795 млрд долл., за соответствующий период 2011 года.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, в целом по итогам января-июня дефицит текущего счета составил 3,645 млрд долл., что на 32,5% больше показателя января-июня 2011 года (2,75 млрд долл.). Дефицит текущего счета во II квартале 2012 года увеличился по сравнению со II кварталом 2011 года на 63,5% - до 2,305 млрд долл., в июне 2012 года по сравнению с июнем 2011 года увеличился в 8 раз и составил 1,03 млрд долл.

Профицит финансового счета за I полугодие т.г., по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, сократился на 45,3% - до 2,484 млрд долл., во II квартале 2012 на 15,6% - до 1,751 млрд долл. При этом в июне т.г. дефицит финансового счета составил 5,14 млн долл., против 247 млн долл. в июне 2011 года.

НБУ констатирует сокращение прямых иностранных инвестиций (сальдо) как в январе-июне 2012 года по сравнению с тем же периодом 2011 года - на 1 млрд долл. - до 2,294 млрд долл., так и в июне - до 494 млн долл. по сравнению с 505 млн долл. в июне 2011 г.

По информации НБУ в июне увеличился по сравнению с предыдущими месяцами прирост наличной валюты вне банков - до 674 млн долл., при этом он все же оставался ниже, чем в июне 2011 года 921 млн долл.

Справка УНИАН. Дефицит сводного платежного баланса Украины по итогам 2011 года составил 2,448 млрд долл. по сравнению с профицитом 5,031 млрд долл. за 2010 год.

Дефицит текущего счета увеличился до 9,280 млрд долл. (5,5% от ВВП) по сравнению с 3,018 млрд долл. (2,2% от ВВП) в 2010 году.

В 2011 году профицит финансового и капитального счета составил 6,8 млрд долл. (в 2010 году - 8 млрд долл.).