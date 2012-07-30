Парламент увеличил расходы на содержание Госагентства экологических инвестиций

Верховная Рада Украины увеличила расходы на содержание Государственного агентства экологических инвестиций Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего закона «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» проголосовали 264 народных депутата из 278, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом увеличены доходы государственного бюджета на 2012 год на 231 907,0 млн грн, в том числе общего фонда - на 193,3 млн грн и специального фонда - на 231 713,7 млн грн. Эти средства предусматривается получить от «продажи частей установленного количества выбросов парниковых газов, предусмотренной статьей 17 Киотского протокола к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, в том числе курсовой разницы от их конвертации» (231 713,7 млн грн) и налога на добавленную стоимость с ввезенных на территорию Украины товаров (193,3 млн грн).

За счет дополнительных поступлений предлагается увеличить расходы Государственного агентства экологических инвестиций Украины на финансирование программ «Руководство и управление в сфере экологических инвестиций» - 193,3 млн грн и «Государственная поддержка мероприятий, направленных на уменьшение объемов выбросов (увеличение абсорбции) парниковых газов, в том числе на утепление помещений заведений социального обеспечения, развитие международного сотрудничества по вопросам изменения климата» - 231 713,7 млн грн.