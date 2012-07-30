На межбанке торги закрылись котировками 8,1005/8,2025 грн/долл.

В понедельник, 30 июля, на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0910/8,0970, к 12:00 цены повысились до 8,0950/8,0980. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений - 8,1005/8,2025 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2509/13, к 12:00 цены поднялись до 0,2513/17. К закрытию цены достигли максимума 0,2525/29. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 32.1499 (-0.0701).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар в понедельник изменялись в диапазоне 1,2255/1,2340. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 9,9310/9,9395, к 12:00 цены ушли вниз 9,9255/9,9335. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 9,9270/9,9330.