Объем денежных переводов в Украину вырос на 13%

Общая сумма переводов с использованием систем денежных переводов, созданных нерезидентами, поступивших в Украину в I полугодии 2012 г., составляла 1,616 млрд долларов США в эквиваленте, что на 13% больше, чем в I полугодии 2011 г., говорится в сообщении Национального банка Украины (НБУ).

По данным Нацбанка, общая сумма переводов, отправленных из Украины в I полугодии 2012 г., составила 218 млн долларов США в эквиваленте, что на 11% больше показателя за аналогичный период 2011 г.

Также указывается, что в пятерку лидеров по суммам трансграничных переводов, полученных физическими лицами, в Украину в I полугодии 2012 года с использованием международных систем денежных переводов, созданных нерезидентами, вошли: Western Union - 34%, «Золотая Корона-Денежные Переводы» - 15%, «Юнистрим» - 12%, MoneyGram - 9%, CONTACT - 8%.

На 1 июля 2012 г. на территории Украины функционировали 23 международных системы перевода средств между физическими лицами без открытия счета, созданные нерезидентами. Участниками таких систем являются более 150 банков Украины, АО «Украинская финансовая группа» и национальный оператор почтовой связи «Укрпочта».