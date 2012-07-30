Государственная налоговая служб Украины (ГНСУ) отмечает рост количества плательщиков НДС и связывает его с упрощением регистрационной процедуры. Так, в пресс-службе ГНСУ напомнили, что упрощенная процедура регистрации плательщиков НДС была введена в I квартале 2012 года. Она предусматривает четко регламентированное время (не более 6 рабочих дней) рассмотрения регистрационного заявления плательщика НДС и выдачи свидетельства.

Кроме того, налоговики разработали новую форму регистрационного заявления плательщика НДС, которая сократилось с десяти страниц до трех.

Так, если в I полугодии 2011 года плательщиками НДС зарегистрировались более 9,1 тыс. человек, то уже в этом году 14,146 тыс. человек (прирост составил 55%). В июне 2011 г. зарегистрировались 1739 лиц, а в июне 2012 г. - 2078 человек (прирост 20%).

В I полугодии 2012 года было выдано 28,518 тыс. бланков свидетельств плательщика НДС, что почти на 17,5% больше, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Справка УНИАН. Новый налоговый кодекс действует в Украине с 1 января 2011 года. Согласно кодексу, ставка НДС до 31 декабря 2013 года составляет 20%, с 1 января 2014 года — 17%. Кроме того, кодекс предусматривает введение механизма автоматического возмещения НДС. Так, в ГНСУ отмечают, что на сегодня более 50% заявок на возмещение НДС перечисляются на счета предприятий в автоматическом режиме.