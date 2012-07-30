ВР хочет стимулировать инвестдеятельность для создания новых рабочих мест

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона “О стимулировании инвестиционной деятельности в приоритетных отраслях экономики с целью создания новых рабочих мест”.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта проголосовал 261 народный депутат из 277, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусмотрено, что государственная поддержка предоставляется субъектам инвестиционной деятельности, которые реализуют одобренные Кабинетом министров Украины по представлению центральных органов исполнительной власти, Совета министров Автономной Республики Крым, областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций инвестиционные проекты в приоритетных отраслях экономики.

Инвестиционным проектом в приоритетной отрасли экономики считается инвестпроект, который предполагается реализовать на вновь созданном или действующем предприятии, на котором будет проведена реконструкция или модернизация и который одновременно отвечает таким критериям:

1) общая сметная стоимость превышает сумму, эквивалентную: 3 млн. евро — для субъектов крупного предпринимательства; 1 млн евро — для субъектов среднего предпринимательства; 500 тыс. евро — для субъектов малого предпринимательства;

2) количество созданных новых рабочих мест для работников, которые непосредственно задействованы в производственных процессах, превышает: 150 — для субъектов крупного предпринимательства; 50 — для субъектов среднего предпринимательства; 25 — для субъектов малого предпринимательства;

3) средняя заработная плата работников не менее чем в 2,5 раза превышает размер минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года.

Инвестиционные проекты в приоритетных отраслях экономики подлежат государственной регистрации в порядке, установленном законом Украины “Об инвестиционной деятельности”.

Если в течение двух лет со дня государственной регистрации инвестиционного проекта не достигнуты показатели, установленные частью второй этой статьи, срок действия госрегистрации инвестиционного проекта прекращается. Требования к инвестиционным проектам в приоритетных отраслях экономики, порядок их отбора и одобрения устанавливается Кабмином.