Украина из всех стран СНГ наибольше подвержена влиянию долгового кризиса еврозоны - S&P

Украина из всех стран СНГ в наибольшей степени подвержена негативному влиянию долгового кризиса Европейского экономического и валютного союза (еврозоны) , отмечается в опубликованном сегодня отчете рейтингового агентства Standard & Poor’s: «Небольшая зависимость банков России и других стран СНГ от инвестиций еврозоны снижает риски распространения на эти банковские системы проблем региона».

При этом в целом в S&P считают, что влияние долгового кризиса в еврозоне на банковские системы стран СНГ довольно незначительно.

«По мнению Службы кредитных рейтингов Standard & Poor’s, банковские системы России и других стран-членов Содружества Независимых Государств (СНГ) лишь в очень небольшой степени подвержены сколько-нибудь значительным рискам распространения на них проблем, связанных с долговым кризисом в странах еврозоны, поскольку их прямые связи с банками этого региона ограничены», — говорится в отчете.

В S&P полагают, что экономические проблемы, возникшие в последнее время в некоторых странах еврозоны и их банковских системах, а также предстоящее введение для всех банков более строгих регулятивных требований в отношении достаточности капитала и ликвидности (Basel III), скорее всего, приведут к тому, что некоторые западноевропейские банки сократят свои зарубежные инвестиции в форме ликвидности или капитала. Однако, как отмечают в рейтинговом агентстве, большинство банков России и СНГ лишь в некоторой степени зависят от притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ), что во многом защищает их от этого риска.

«С нашей точки зрения, основным источником риска для банковских систем России и других стран СНГ является ухудшение фундаментальных макроэкономических характеристик, а не риск прямого распространения на них проблем, испытываемых банками еврозоны», — подчеркнул кредитный аналитик Standard & Poor’s Пьер Готье.

В S&P считают, что если в результате глобального экономического спада в течение длительного времени будут наблюдаться падение цен на нефть и другие сырьевые товары, колебания курсов национальных валют и фондовых рынков, это может негативно повлиять на банковские системы России и других стран СНГ. В частности, по мнению рейтингового агентства, рубль и ситуация на Московской бирже могут быть неустойчивы, поскольку они имеют тенденцию к волатильности в периоды кризиса. В связи с этим S&P оценивает риски для банковских систем России и других стран СНГ как косвенные, поскольку ведущие экономики в определенной степени взаимосвязаны.

«В связи с этим прямой риск распространения проблем еврозоны на банковские системы Российской Федерации и большинства других стран СНГ оценивается нами как умеренный. Исключение составляет лишь Украина, банковский сектор которой в наибольшей степени подвержен влиянию сокращения инвестиций из стран еврозоны» - говорят в S&P.

«Наш базовый сценарий предусматривает неизбежность рецессии для России и СНГ, однако мы не ожидаем, что это приведет к глубокому экономическому или банковскому кризису», — заключил П.Готье.