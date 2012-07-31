Янукович хочет ввести налог с оборота
09:01, 31 июля 2012Финансы
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Власть работает над введением в Украине налога с оборота.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор Янукович заявил, выступая на XIV съезде Партии регионов.
«Мы очень серьезно сейчас работаем над введением налога с оборота – подумайте об этом, уважаемые коллеги», - сказал Президент.
Он подчеркнул, что власть активно борется с теневой экономикой. По словам В.Януковича, сегодня в Украине остается очень высокий показатель экономики, которая находится в тени, и потому нельзя медлить с решением этой проблемы.
Он отметил, что необходимо активизировать работу с оффшорными зонами, а также продолжить борьбу за детенизацию заработных плат.
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