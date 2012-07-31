Для ускорения роста экономики власть готовит новые стимулы

Для ускорения роста экономики Украины власть готовит новый пакет инвестиционных стимулов.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Клюев, сообщили УНИАН в пресс-службе СНБОУ.

Чтобы ускорить рост экономики и иметь возможность в перспективе выйти на среднегодовые темпы роста хотя бы в 6-7%, Украине необходимы новые меры по стимулированию инвестиционной и инновационной деятельности, сказал А.Клюев, комментируя слова премьер-министра Украины Николая Азарова о новой инвестиционной политике,

Он сообщил, что в настоящее время органами исполнительной власти, с привлечением ученых и при участии экспертов аппарата СНБО, дорабатывается пакет законопроектов, целью которых является повышение инвестиционной активности в реальном секторе экономики на всей территории Украины. По словам А.Клюева, несколько законопроектов из этого пакета были приняты парламентом в понедельник, 30 июля, в первом чтении.

Как отметил он, главной целью пакета стимулирующих мер является ускорение процессов модернизации, реструктуризации и перепрофилирования предприятий, строительство новых производств на основе современных, в том числе и энергосберегающих, экологически чистых и наукоемких технологий. Кроме этого ожидается дальнейшее развитие транспортной и общей рыночной инфраструктуры, сообщил секретарь СНБО Украины.

Важнейшим результатом реализации готовящихся мер он также назвал создание не просто новых рабочих мест, а, в первую очередь, высокотехнологичных и высокооплачиваемых рабочих мест.

По словам А.Клюева, пакетом документов предлагается на ближайшие 10 лет ввести на всей территории Украины специальный режим инвестиционной деятельности. Этот режим будет призван стимулировать развитие приоритетных для нашей страны отраслей экономики. Предлагается освободить на ближайшие 5 лет от налогообложения прибыль, полученную от реализации инвестиционных проектов на вновь созданных предприятиях, а также на действующих производствах, на которых произошла реструктуризация, реконструкция или модернизация, только в части, полученной от освоения этих инвестиций. А следующие 5 лет предлагается с таких инвестиционных проектов уже взимать налог на прибыль - в размере 8%, сообщил А.Клюев. В то же время, по его словам, прибыль, полученная в результате других хозяйственных операций и не связанная с зарегистрированными инвестпроектами, будет облагаться налогом на общих основаниях.

При этом Секретарь СНБОУ подчеркнул, что средства, освобожденные от уплаты налога на прибыль, должны будут направляться на расширение производства, переоснащение материально-технической базы предприятия, внедрение новых технологий или на погашение кредитов.

По словам А.Клюева, также на ближайшие 5 лет предлагается дать возможность таким предприятиям при ввозе на территорию Украины оборудования и комплектующих (если аналоги не производятся в нашей стране), предназначенных для создания нового или реконструкции существующего производства, рассчитываться по налогу на добавленную стоимость налоговыми векселями. А.Клюев сообщил, что еще одним законопроектом предлагается освобождение операций по импорту этого оборудования от ввозной пошлины.

Секретарь СНБО уточнил, что в случае, если инвестор не будет придерживаться условий инвестпроекта и допустит, например, нецелевое использование этого оборудования, то государственная регистрация проекта будет упразднена, и все условно начисленные налоги в пределах предоставленных ему льгот будут взысканы.

По его словам, готовящийся пакет документов содержит обязательные условия для получения преференций по налогообложению и таможенному регулированию – установлен минимальный уровень сумм вложения капитала в реализацию инвестиционных проектов и количества создаваемых при этом новых рабочих мест с дифференциацией по категориям предприятий. Андрей Клюев подчеркнул, это даст возможность пользоваться льготами не только крупным, но также средним и малым предприятиям.

«Это продолжение реализации принятой в прошлом году программы развития инвестиционной и инновационной деятельности», - заявил он. В то же время, отметил Секретарь СНБОУ, меры, принимаемые властью, уже дают первые результаты - в текущем году впервые за 20 лет начала расти доля инновационной продукции в отечественном производстве. «Мы просто обязаны закрепить положительные результаты и ускорить эти процессы», - заявил А.Клюев.

Он также отметил, что, несмотря на сложности в мировой экономике, приток прямых иностранных инвестиций в Украину, по сравнению с прошлым годом, увеличивается – за первый квартал 2012 года поступило свыше 30% от всего годового объема 2011 года. Однако, по мнению Секретаря СНБО Украины, это еще явно недостаточные объемы для ускоренного развития страны.

Несмотря на то, что экономическая ситуация Украины выглядит сегодня неплохо на фоне ряда других государств, на самом деле, темпы развития и модернизации промышленности и сельского хозяйства должны быть значительно выше, заявил А.Клюев.

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