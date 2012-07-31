Капинвестиции в Украине в первом квартале превысили 48 млрд грн - Клюев

Капитальные инвестиции в Украине в первом квартале 2012 года возросли на 23% по сравнению с соответствующим периодом 2011 года и превысили 48 млрд грн.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Клюев, сообщили УНИАН в пресс-службе СНБОУ.

«На первый взгляд, неплохо. Но чтобы уверенно шагнуть в следующий технологический уклад, нам нужно на порядок больше инвестиций», - заявил А.Клюев.

К тому же, по его словам, в первом квартале текущего года капитальные инвестиции на 67% составляли средства самих предприятий, а средства бюджетов всех уровней – менее 4%. Значительно сократился удельный вес в этом объеме заемных средств.

Именно поэтому, по мнению А.Клюева, необходимо совершенствовать механизмы государственного стимулирования инвестиционной деятельности.

В качестве примера секретарь СНБО Украины привел Китай, который, сочетая комплекс инвестиционных стимулов, эффективную промышленную и научно-технологическую политику, добился высоких темпов роста собственной экономики на протяжении многих лет.

Справка УНИАН. В Украине по итогам 2011 года объем освоенных капитальных инвестиций составил 259 млрд 932,3 млн грн, в том числе инвестиций в основной капитал – 209 млрд 130 млн грн (без НДС), что на 22,4% больше показателя января-декабря 2010 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Для ускорения роста экономики Украины власть готовит новый пакет инвестиционных стимулов