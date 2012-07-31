Торги по доллару на межбанке во вторник открылись ростом котировок

Во вторник, 31 июля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 8,1000/8,1040 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2517/21, котировки по евро-гривне ушли вверх – 9,9375/9,9430.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар не изменились – 1,2271/73 (понедельник – 1,2273/75).

В понедельник, 30 июля, Нацбанк на рынок не выходил.