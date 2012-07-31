Бураковский возглавил общественный совет Госинвестпроекта

Известный экономист, профессор Игорь Бураковский назначен на должность председателя общественного совета Госинвестпроекта, сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров Украины.

Как отметили в пресс-службе КМУ со ссылкой на И.Бураковского, Госинвестпроект - это та структура, которая может действительно помогать и Украине, и инвесторам решать точечные, но очень важные проблемы по определенным направлениям. «Поэтому успешная реализация того или иного Национального проекта - это, с одной стороны, большой опыт для Украины и, с другой, - чрезвычайно важный пример для других инвесторов», - подчеркнул И.Бураковский.

По его мнению, ресурс по годовому объему привлечения инвестиций в Украине не исчерпан даже наполовину.

«Украина способна минимум удвоить объем годовых прямых иностранных инвестиций: при нормальных экономических условиях, при нормальном инвестиционном климате. На сегодня очень важно, чтобы политические шаги, шаги в области экономической политики базировались на объективном анализе экономической ситуации и соответствовали тем тенденциям, которые сегодня развиваются как в Украине, так и в мире », - отметил И.Бураковский.

Справка УНИАН. Игорь Бураковский родился в Киеве. В 1980 году окончил факультет международных отношений и международного права Киевского госуниверситета им.Т.Шевченко (экономист-международник). Доктор экономических наук (1998). Профессор кафедры экономической теории Национального университета "Киево-Могилянская академия" (НаУКМА). Преподает курсы "Международная экономика" и "Теория международной торговли". Автор, соавтор, редактор более 50 научных работ и книг.