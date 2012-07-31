Поступления от налога на прибыль в январе-июне выросли до 28,5 млрд грн — ГНСУ

Поступления от налога на прибыль в общий фонд госбюджета по итогам января-июня 2012 года составили 28,5 млрд грн, что на 11,9% больше, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

План поступлений от данного налога перевыполнен по итогам отчетного периода на 7,8%, в бюджет дополнительно поступило 2 млрд грн.

В ГНСУ отмечают, что на увеличение уплаты налога на прибыль в значительной степени повлияло улучшение экономической ситуации в стране, а соответственно, и рост доходов от предпринимательской деятельности.

Как сообщал УНИАН, ГНСУ в январе-июне 2012 года направила в общий фонд госбюджета 97,2 млрд грн, что на 7,4%, или на 6,7 млрд грн, больше, чем в январе-июне 2011 года. Бюджетная роспись Министерства финансов по сбору платежей перевыполнена на 0,2%. Бюджет получил дополнительно 177,6 млн грн.