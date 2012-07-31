ВР принятыми изменениями в бюджет установила рекорд по госгарантиям - Пинзеник

Принятыми Верховной Радой изменениями в бюджет установлен рекорд по госгарантиям. Так глава Украинского фонда поддержки реформ, экс-министр финансов Виктор Пинзеник прокомментировал УНИАН принятые вчера Верховной Радой решения, касающиеся предоставления государственных гарантий по ряду китайских кредитов.

По его словам, принятыми ВР изменениями в закон о государственном бюджете объем госгарантий увеличен более чем в 4 раза (с 15 до 68,8 млрд грн). "Это рекордная сумма, которая когда-либо утверждалась в украинском бюджете", - отметил он. «При условии предоставления таких гарантий при существующих тенденциях исполнения бюджета государственный долг Украины (прямой и гарантированный) в этом году может вплотную приблизиться к 600 млрд грн и превысить 40% ВВП. И этот год может занять достойное место во втягивании страны в долговую петлю в объеме свыше 100 млрд грн, конкурируя с 2009 и 2010 г.г. ", - добавил В.Пинзеник. По его словам, в украинских реалиях гарантированный долг по сути является дефицитом бюджета, потому что очень быстро становится прямым государственным долгом. «В наших условиях гарантированные государством кредиты - это способ кредитования, когда деньги берут одни, а возвращать приходится другим. Трудно надеяться на другую ситуацию, когда коммерческие риски берет на себя государство", - отметил В.Пинзеник.

Напомним, Верховная Рада Украины на своем вчерашнем заседании приняла решение предоставить государственные гарантии на кредит Экспортно-импортного банка Китая в размере 24,3 млрд грн для сельского хозяйства, а также государственные гарантии по кредиту Государственного банка развития Китая на сумму 29,5 млрд грн для реализации проектов по замещению природного газа углем отечественной добычи.