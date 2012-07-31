«Эрсте Банк» в первом полугодии увеличил убыток в 14 раз

«Эрсте Банк» (г. Киев) в январе-июне 2012 года, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, увеличил убыток в 14 раз, – до 66,8 млн грн.

Об этом говорится в отчете банка.

Согласно отчету, во II квартале 2012 года банк получил убыток 29,3 млн грн, против 7,9 млн грн прибыли за аналогичный период 2011 года.

Активы банка в январе-июне т.г. сократились на 1,7% и на 1 июля составили 9,84 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов на 0,6% – до 3,66 млрд грн, обязательства на 8,7%, до 8,03 млрд грн. Уставный капитал увеличился на 0,7% – до 1,38 млрд грн, собственный капитал на 49% – до 1,81 млрд грн.

Справка УНИАН. АО «Эрсте Банк» (г. Киев) зарегистрировано 25 января 2006 года.

100% акций банка владеет Erste Group Bank AG (Австрия).

«Эрсте Банк» в 2011 году, по сравнению с 2010 годом, увеличил убыток на 28% – до 171,992 млн грн.