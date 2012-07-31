На межбанке торги закрылись ростом котировок

Во вторник, 31 июля, на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1000/8,1040, к 12:00 сузился спрэд - 8,1005/8,1040. К закрытию торгов ценовые уровни выросли - 8,1020/8,1070 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2517/0,2521, к 12:00 цены снизились - 0,2510/0,2514. К закрытию цены установились на уровне 0,2513/0,2517. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,1825 (+0,0326).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,2250/1,2300.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 9,9375/9,9430, к 12:00 цены ушли вниз - 9,9325/9,9405. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH поднялись до 9,9415/9,9515.