На сегодняшнем аукционе спрос на предлагаемые Минфином ОВГЗ отсутствовал

На аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Министерства финансов Украины во вторник, 31 июля, не было подано ни одной заявки, сообщается на сайте министерства.

Так, Минфин предложил инвесторам стандартные гривневые ОВГЗ сроком обращения 2, 5 и 7 лет.

По мнению специалиста отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергея Фурсы, в отсутствии спроса на госбумаги виноваты как июльская жара, так и ставки межбанковского рынка.

«Последние в канун переходной даты вновь преодолели рубеж в 20%, даже не позволяя задуматься о перспективах покупки облигаций в краткосрочной перспективе», - говорит эксперт.

С.Фурса считает, что ожидать результативного размещения на сегодняшнем аукционе Минфина мог только «закоренелый оптимист».

«Рынок облигаций впал в спячку и не намерен просыпаться в ближайшее время. При этом правительство уже не испытывает острого дефицита ресурсов, и это минимизирует шансы на размещение длинных бумаг», - отмечает эксперт.

Как сообщал УНИАН, на аукционе по продаже ОВГЗ 24 июля Минфину также не удалось привлечь средства от продажи госбумаг.

Согласно графику размещений ОВГЗ на июль, аукционы по продаже госбумаг планировалось провести 3, 10, 17, 24 и 31 июля.

Справка УНИАН. За январь-июнь по результатам размещения ОВГЗ на первичных аукционах в госбюджет Украины поступило 22,9 млрд грн, 2,1 млрд долл. и 316,6 млн евро.