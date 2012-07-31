Украина и США договорились о создании рабочей группы по вопросам торговли.

Такая договоренность была достигнута во время встречи первого вице-премьер-министра Украины Валерия Хорошковского с торговым представителем США Роном Кирком, которая состоялась в рамках четвертого заседания Украинско-американского совета по торговле и инвестициям 31 июля в Вашингтоне. Об этом сообщила УНИАН пресс-служба первого вице-премьера.

«Целью этой рабочей группы будет устранение препятствий в торговых отношениях между нашими странами и как следствие - увеличение товарооборота», - сказал В. Хорошковский.

Он отметил, что важным в этом контексте является достижение компромиссных решений о прекращении действия антидемпинговых мер в отношении украинской продукции. «Поддержка американской стороны в вопросе либерализации доступа украинской продукции на рынок США и отмены действующих ограничений имеет для нас особо важное значение», - подчеркнул первый вице-премьер. По его словам, путем устранения существующих проблем в двусторонней торговле товарооборот между нашими странами может быть увеличен в несколько раз.