В сентябре Украину посетит миссия МВФ

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) посетит Украину в сентябре с целью проведения оценки бюджетной политики нашего государства на 2013 год.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский после встречи с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард, которая состоялась 31 июля в г. Вашингтон.

Как сообщает пресс-служба В.Хорошковского, во время разговора первый вице-премьер-министр Украины отметил последовательность работы правительства с целью осуществления реформ, сохранения макрофинансовой стабильности, реформирования энергетического сектора и т.п.

Основное внимание было уделено обсуждению приоритетов сотрудничества в рамках программы МВФ «стенд-бай» для Украины.

«Украина уже реализовала почти все взятые на себя обязательства. В то же время, повышение тарифов на газ и тепло для населения и предприятий коммунального сектора без всеобъемлющего комплексного реформирования соответствующих отраслей национальной экономики не даст желаемого эффекта», - заявил В.Хорошковский.

Во время разговора отдельное внимание было также уделено выполнению Украиной государственного бюджета в текущем году.

Как сообщал УНИАН, после одобрения программы stand-by летом 2010 года Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд долл. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд долл.

После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности, по повышению тарифов на газ и теплоснабжение для населения.

Очередная миссия Фонда в конце мая 2012 года провела в Киеве переговоры с представителями правительства и Нацбанка. По итогам работы миссия заявила, что МВФ вернется к вопросу возобновления кредитования Украины в рамках программы сотрудничества, когда увидит готовность украинского правительства выполнить рекомендации фонда, в частности, касающиеся повышения цен на газ для населения.

29 июня 2012 года планировалось проведение заседания Совета директоров МВФ, на котором должно было обсуждаться выполнение Украиной обязательств по валютному режиму. Речь идет не о кредите stand-by, а о рассмотрении ст.4 консультаций по выполнению Украиной своих обязательств по валютному режиму.

В начале июля т.г. директор департамента внешних связей МВФ Герри Райс заявил, что Международный валютный фонд пока не намерен возобновлять программу сотрудничества с Украиной, и ждет от нее выполнения ранее взятых обязательств, в частности, касающихся повышения тарифов на газ для населения.