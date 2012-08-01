Столичные налоговики аннулировали 71 лицензию на реализацию алкоголя и табака

Столичные налоговики в январе-июне 2012 года аннулировали 70 лицензий на реализацию алкоголя и табака из-за продажи их несовершеннолетним, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) в г. Киев.

Так, согласно сообщению, столичные налоговики в январе-июне т.г. выявили 91 нарушение условий продажи алкогольных напитков и табачных изделий лицам, не достигшим 18-летнего возраста: 63 факта по продаже табака и 28 фактов реализации несовершеннолетним алкоголя.

За данные нарушения предпринимателей оштрафовали на сумму 619 тыс. грн и аннулировали 52 лицензии на право розничной торговли табачными изделиями, а также 19 - на право розничной торговли алкоголем.

На 1 июля 2012 года столичные предприниматели оформили около 4,8 тыс. лицензий на розничную торговлю алкоголем и табаком. За невнесение платежей было приостановлено действие 581 лицензии, 565 - были аннулированы.

В целом, за отчетный период от платы за лицензии на право розничной торговли алкоголем и табаком в государственный бюджет поступило более 35 млн грн.