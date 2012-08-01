НДС экспортерам на 90% возмещается "автоматом" - Хорошковский

Находящийся с официальным визитом в Вашингтоне первый вице-премьер-министр Валерий Хорошковский заявил, что более 90% возмещения НДС иностранным компаниям-экспортерам осуществляется в автоматическом режиме.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе В.Хорошковского.

«Для создания благоприятного бизнес-климата сделаны серьезные шаги по либерализации налоговой системы, упрощению разрешительных процедур, снижению административных барьеров. Наконец, решена проблема возмещения НДС. Долгое время это считалось одним из главных препятствий в деятельности иностранных компаний в Украине. На сегодняшний день в более чем 90% случаев НДС возмещается иностранным компаниям-экспортерам автоматически», - подчеркнул В.Хорошковский.

Он также заявил, что важной задачей правительства является продолжение реформ в стране и возобновление конструктивного сотрудничества с МВФ.

Справка УНИАН. Автоматическое возмещение НДС предусмотрено нормами Налогового кодекса, вступившего в действие с 1 января 2011 года.