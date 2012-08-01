Торги на межбанке в среду открылись ростом котировок

В среду, 1 августа, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 8,1020/8,1070 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2504/08, котировки по евро-гривне ушли вверх – 9,9735/9,9810.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,2313/15 (вторник – 1,2271/73).

Во вторник, 31 июля, Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,9930.