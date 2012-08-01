Кабмин утвердил закупку товаров и услуг для госнужд на почти 2,9 млрд грн

Кабинет министров Украины утвердил государственный заказ на закупку товаров, выполнение работ, предоставление услуг для государственных нужд в 2012 году на сумму 2 млрд 884 млн грн.

Как сообщил журналистам министр экономического развития и торговли Петр Порошенко, соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду, 1 августа.

По словам П.Порошенко, для сферы культуры госзаказ утвержден в размере 786 млн 314 тыс. грн, а в сфере выпуска печатной продукции – 319 млн 961 тыс. грн.