Кабмин утвердил закупку товаров и услуг для госнужд на почти 2,9 млрд грн
14:03, 01 августа 2012Финансы
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Кабинет министров Украины утвердил государственный заказ на закупку товаров, выполнение работ, предоставление услуг для государственных нужд в 2012 году на сумму 2 млрд 884 млн грн.
Как сообщил журналистам министр экономического развития и торговли Петр Порошенко, соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду, 1 августа.
По словам П.Порошенко, для сферы культуры госзаказ утвержден в размере 786 млн 314 тыс. грн, а в сфере выпуска печатной продукции – 319 млн 961 тыс. грн.
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