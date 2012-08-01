Азаров накинул 25 тысяч долларов за олимпийское золото

Кабинет министров Украины увеличил размеры премий для украинских спортсменов за призовые места на Олимпиаде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр экономического развития и торговли Петр Порошенко.

По словам П.Порошенко, сегодня на своем заседании правительство увеличило размер премии за завоеванную на Олимпиаде золотую медаль со 100 тыс. долларов до 125 тыс., за серебряную - с 75 тыс. до 80 тыс. долларов.

П.Порошенко не уточнил сумму вознаграждения за бронзовую медаль. (До сих пор за бронзовые медали на Олимпиаде украинские спортсмены получали 50 тыс. дол. – УНИАН.)

«Мы рассчитываем на золотые медали», - пошутил он.

Как сообщал УНИАН, Украину на ХХХ Играх Олимпиады представляют 245 спортсменов, которые соревнуются в 28 видах спорта из 32 олимпийских.