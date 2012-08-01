Торги на межбанке в среду закрылись котировками 8,1125/8,1165 грн/долл.

В среду, 1 августа, на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1020/8,1070, к 12:00 цены поднялись до 8,1055/8,1090. К закрытию торгов ценовые уровни достигли максимума - 8,1125/8,1165 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2504/0,2508, к 12:00 цены составили 0,2510/0,2514. К закрытию цены откатились к уровню 0,2505/0,2509. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 32,3210 (+0,1385).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2280/1,2335.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 9,9735/9,9810, к 12:00 цены ушли вверх - 9,9775/9,9860. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 9,9820/9,9910.