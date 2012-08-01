Дефицит бюджета Украины составил 6,702 млрд грн

Государственный бюджет Украины в январе-июне сведен с дефицитом 6,702 млрд грн, в т.ч. дефицит общего фонда составил 4,663 млрд грн.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Доходы госбюджета за указанный период составили 162,953 млрд грн, что на 16,9% больше, чем за соответствующий период 2011 года. В т.ч. доходы общего фонда составили 141,284 млрд грн, на 16,8% больше, чем в январе-июне 2011 года.

Поступления в общий фонд налога на добавленную стоимость (НДС) составили 67,386 млрд грн, налога на прибыль — 28,533 млрд грн, акцизного налога с произведенных в Украине товаров — 10,663 млрд грн.

В спецфонд госбюджета поступления составили 21,669 млрд грн, что на 17,8% больше, чем за соответствующий период 2011 года.

Расходы госбюджета за I полугодие т.г. составили 168,053 млрд грн, что на 13,3% больше соответствующего периода 2011 года, в т.ч. расходы общего фонда увеличились на 12,4% - до 146,3 млрд грн.

При этом указывается, что расходы госбюджета на обслуживание госдолга против соответствующего периода 2011 года выросли на 10% — до 11,554 млрд грн, расходы на оборону — на 14,4% - до 6,140 млрд грн, на обеспечение общественного порядка, безопасности и судебной власти - на 13% - до 15,619 млрд грн, на экономическую деятельность - на 27,3% - до 20,636 млрд грн, здравоохранение - на 29,5% - до 3,867 млрд грн, образование – на 14,3% - до 15,208 млрд грн.

Расходы госбюджета на социальную защиту и социальное обеспечение в январе-июне 2012 года против аналогичного периода 2011 года выросли на 27,5% - до 28,354 млрд грн.

Справка УНИАН. Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» (с поправками), доходы бюджета планируются на уровне 366,621 млрд грн, в т.ч. доходы общего фонда - 317,408 млрд грн, расходы - 391,810 млрд грн, в частности расходы общего фонда — 342,005 млрд грн.

Предельный уровень дефицита госбюджета на 2012 год запланирован на уровне 25,130 млрд грн.

Бюджет рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП по итогам 2012 года на уровне 3,9%, прогноза номинального ВВП - 1,5 трлн грн, инфляции - на уровне 7,9%, курса гривни - 8 грн за один доллар.