Чистая операционная прибыль Samsung во 2-м квартале выросла на 79%

Чистая консолидированная операционная прибыль компании Samsung Electronics (Корея) во 2-м квартале 2012 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 79% и составила 6,72 трлн вон (примерно 5,9 млрд долл. – УНИАН). Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

Общий доход Samsung Electronics за отчетный период вырос на 21% и составил 47,6 трлн вон, или более 42 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, в руководстве для инвесторов, опубликованном в начале июля, Samsung прогнозировал, что консолидированный доход за 2-й квартал достигнет порядка 47 трлн вон, а операционная прибыль – 6,7 трлн вон.

Как отметили в компании, стабильный уровень продаж компании на протяжении всего 2-го квартала позволил сохранить темпы роста прибыли во всех бизнес-сегментах, за исключением подразделения по производству полупроводников. Основным источником повышения дохода компании послужило телекоммуникационное подразделение, продажи которого возросли на 37% по сравнению с тем же периодом годом ранее, что принесло компании доход примерно в 32,5 млрд долл. Благодаря чрезвычайно успешным продажам флагманского продукта компании – смартфона GALAXY S III и стабильным продажам GALAXY Note, доход подразделения мобильных телефонов увеличился на 75% - до 18,3 млрд долл. Доход Samsung от продажи смартфонов продолжит расти за счет расширения продуктового ряда в разных ценовых диапазонах, при этом поставки смартфонов на развивающиеся рынки еще больше увеличатся.

Как отметил старший вице-президент и руководитель подразделения Samsung Electronics по связям с инвесторами Роберт Йи, несмотря на сложную бизнес-обстановку и неустойчивость мировой экономики, во 2-м квартале компания вновь добилась увеличения дохода в сравнении с аналогичным периодом 2011 года. По его мнению, «это было достигнуто благодаря широкой продуктовой линейке и высокой технологичности наших продуктов».

Компания ожидает, что во втором полугодии финансовая нестабильность на рынках европейских стран будет продолжаться, что в свою очередь приведет к более медленному, чем ожидалось, восстановлению экономики и значительному усилению конкуренции на рынке.

В целом, по итогам третьего квартала прогнозируется небольшое повышение доходов компании Samsung, поскольку спрос на товары потребительской электроники, в частности смартфоны, остается достаточно высоким. Также ожидается рост поставок дисплейных панелей в связи с подготовкой рынка телевизионного оборудования к сезону новогодних праздников.

Капитальные затраты Samsung Electronics за первые 6 месяцев 2012 года составили почти 12,5 млрд долл, из которых 8,6 млрд долл. были инвестированы в подразделение по производству полупроводников.

Справка УНИАН. Samsung Electronics Co., Ltd. — один из мировых лидеров в области производства полупроводников, телекоммуникационного и др. оборудования. Консолидированные продажи компании в 2011 году составили 143,1 млрд долл. Штат Samsung Electronics насчитывает около 222 тыс. сотрудников, работающих в 71 стране мира.