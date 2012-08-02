S&P подтвердило кредитный рейтинг Германии на самом высоком уровне

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's объявило о подтверждении долгосрочного суверенного кредитного рейтинга Германии на наивысшем уровне «ААА» со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.

Краткосрочный рейтинг крупнейшей экономики Европы подтвержден на уровне «А-1+».

Как говорится в пресс-релизе, Германия обладает современной, диверсифицированной и конкурентоспособной экономикой, статусом крупного внешнего кредитора.

Standard&Poor's при этом похвалила власти Германии за проведение осторожного финансового курса и проявленную способность противостоять экономическим шокам.

Вместе с тем, другое международное рейтинговое агентство Moody's на прошлой неделе высказало озабоченность возможного влияния мирового экономического кризиса на немецкую экономику и снизило прогноз своего кредитного рейтинга Германии до «негативного».

Standard&Poor's, подтверждением рейтингов Германии, показало, что не разделяет этих опасений коллег.