В Литве с 1 августа минимальная зарплата составляет 302 долл. США

Вильнюс. В Литве с 1 августа минимальная зарплата повышена на 50 лит и составляет 850 лит (302 долл. США в эквиваленте – УНИАН).

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве социальной защиты и труда Литвы.

Также с 1 августа вступило в силу решение о повышении минимальной почасовой оплаты труда до 5,15 лит.

«С повышением минимальной зарплаты в Литве изменятся установленные постановлением правительства минимальные служебные коэффициенты зарплаты работников всех категорий. Повышение затронет более 200 тысяч работников, 38 тысяч из них – бюджетники», - говорится в сообщении Министерства соцзащиты и труда Литвы.