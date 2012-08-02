Владелица L’Oreal продала природоохранной организации остров на Сейшелах
Владелица французской косметической марки L’Oreal Лилиан Бетанкур продала сейшельский остров Д’Арро за 60 млн долларов. Новым хозяином Д’Арро стала международная природоохранная организация Save Our Seas (Швейцария), заявившая о намерении сохранить популяцию редкого вида черепах на этом острове, сообщает BBC.
Бентакур, чье состояние журнал Forbes оценивает в 24 млрд долларов, преобрела остров Д’Арро в 1998 году за 18 млн долларов.
Правительство Сейшельских островов сообщило, что Бентакур также согласилась выплатить 8 млн долларов своего налогового долга. О неуплате государственного налога самой богатой женщиной Европы стало известно в 2010 году после расследования французской налоговой службы.
Справка УНИАН. Общественная организация Save Our Seas со штаб-квартирой в Женеве была основана в 2003 году как неприбыльная организация по охране водной среды. Компания финансирует более 150 научно-исследовательских проектов по всему миру.