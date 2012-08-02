Торги на межбанке открылись ростом котировок

В четверг, 2 августа, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 8,1120/8,1190 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2497/0,2501, котировки по евро-гривне ушли вниз – 9,9345/9,9450. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,2246/1,2248 (среда — 1,2313/1,2315).

В среду, 1 августа, Нацбанк на рынок не выходил.