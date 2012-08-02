Центробанк США отказал в новых стимулах для американской экономики

Федеральная резервная система (ФРС) США воздержалась от принятия новых монетарных стимулов, хотя и более ясно, чем раньше, дала понять, что дальнейшая скупка гособлигаций может помочь американской экономике, потерявшей темп в этом году.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Представители центрального банка США описали положение в экономике как "небольшое снижение", что контрастирует с комментариями, данными в июне, когда ФРС оценила экономику США как "скромно растущую".

ФРС также вновь подчеркнула, что недовольна темпами борьбы с безработицей, сейчас составляющей 8,2 процента.

Не приняв новых мер, Центробанк разочаровал ряд инвесторов, отправив вниз фондовые индексы США, а доллар - выше к евро и иене.

"Они сделали явный акцент на понижательных рисках для экономики и очень четко дали понять, что будут настолько мягкими, насколько потребуется", - сказал Квинси Кросби из Prudential Financial.

Многие экономисты думали, что Центробанк может перенести ориентировочное повышение ключевой ставки на более отдаленное время, но в заявлении по-прежнему говорилось о конце 2014 года.

Тем не менее, ФРС показала, что готова сделать больше для поддержки слабеющей экономики.

"Комитет будет внимательно изучать поступающую информацию об экономических и финансовых обстоятельствах и предоставит дополнительную помощь по мере надобности", - говорится в заявлении ФРС.

Это стало небольшим сдвигом по сравнению с обещаниями в июне, когда Центробанк сообщил, что "готов принять дальнейшие меры сообразно обстоятельствам".

Президент ФРБ Ричмонда Джеффри Лэкер снова выступил против ориентировочного срока повышения ставки - конца 2014 года.

Экономический рост США замедлился до 1,5 процента во втором квартале, так как потребительские расходы сократились, а безработица остается на уровне 8,2 процента. Это намного выше, чем нужно для спокойствия Центробанка, в обязанности которого входит поддержание низкой инфляции и высокой занятости. Рост занятости резко замедлился во втором квартале - до 75.000 рабочих мест в месяц с 226.000 в первом квартале.

В среду появились данные о том, что компании США создали 163.000 новых рабочих мест в июле. Однако это исследование компании ADP не настолько авторитетно, как официальные, более комплексные данные о рынке труда, которые выйдут в пятницу.

В проблемах США частично виноват европейский долговой кризис, поскольку торговля между двумя гигантскими экономками сократилась, а боязнь нового финансового кризиса заставляет компании и потребителей занимать оборонительное положение.

В таких мрачных обстоятельствах многие полагают, что глава ФРС Бен Бернанке может использовать свое выступление на заседании руководства Центробанка в Джексон Хоул в августе, чтобы послать решительное сообщение рынкам. Он сделал так в 2010 году, информируя о намерении ФРС осуществить второй раунд количественного смягчения (QE2).

Третий раунд QE, вероятно, будет включать в себя покупку жилищного долга, так как Центробанк пытается помочь сектору недвижимости, который наконец-то начал подавать признаки жизни.

Другие инструменты, которые обсуждает ФРС - это снижение ставки за хранение банковских резервов в Центробанке(сейчас 0,25 процента), что может заставить банки повысить кредитование, и использование схемы "финансирование за кредитование", которую недавно использовал Банк Англии. Это означает, что ФРС может предоставлять банкам дешевые краткосрочные кредиты в обмен на гарантии, что они возобновят кредитование физических лиц и компаний.

Вторая из названных мер требует анализа, сказал Бернанке на пресс-конференции в июне.