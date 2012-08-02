Правительство не допустит повышения цен на продукты питания - Азаров

Правительство не допустит повышения цен на продукты питания. Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров во время рабочей поездки в Запорожье, сообщили УНИАН в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

По его словам, в связи со сложными погодными условиями в этом году в Запорожской области будет собрано на 800 тыс. тонн зерновых меньше, чем в прошлом году. А в целом в Украине будут собраны зерна на 8 млн тонн меньше. Но это никоим образом не должно вызвать рост цен на хлеб.

«Невзирая на то, что в текущем году мы будем иметь урожай на 8 млн. тонн меньше, чем в прошлом году, у нас продовольственного зерна будет в 1,5 раза больше, чем нам нужно. Плюс мы создали запасы: у нас сейчас 1,5 млн тон зерна в Аграрный фонде, а в резервном фонде – 0,5 млн тон, то есть мы имеем 2 млн тон зерна в резерве. Это треть годовой потребности страны в продовольственном зерне. Какая необходимость поднимать цену? Мы этого однозначно не допустимо. Цены на продукты питания, а это и хлеб, и мясо, и молоко, и масло, будут стабильными», - отметил Николай Азаров, опровергая заявления популистов о том, что необходимо повышать цены на муку и хлеб.

Премьер-министр подчеркнул, что в отличие от 2003-2010 годов, когда в связи с погодными условиями Украина собрала меньше, чем обычно зерновых, сейчас у нас есть достаточные переходные запасы, которые позволят проводить стабильную ценовую политику.