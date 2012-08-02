Данилишин о госзакупках: действия, из-за которых против меня возбуждено дело, уже узаконены

Экс-министр экономики Украины Богдан Данилишин заявляет, что действия, из-за которых в отношении него было возбуждено уголовное дело, уже давно узаконены.

Об этом он написал в комментарии на странице в Facebook.

Экс-министр также убежден, что изменения к закону о проведении тендерных закупок превращают процедуру в «обычный базар».

“С введением в действие этого закона госзакупки как таковые можно считать обычным базаром. То, за что преследуют меня, уже давно узаконено, плюс все Евро (проводилось) без тендеров. Все обвинения, которые мне предъявляются, по сравнению с тем, что делается сегодня, просто странные”, - заявил Б.Данилишин.

Он подчеркнул, что на посту министра экономики вел жесткую борьбу против Тендерной палаты.

“С самого первого дня своего пребывания на посту министра экономики Украины я повел жесткую борьбу против Тендерной палаты, лидеры которой сегодня в Партии регионов и во главе которой стояли многие влиятельные лица Партии регионов, свободных экономических зон, ввоза левого оборудования якобы для целей модернизации”, - подчеркнул Б.Данилишин.

Он также утверждает, что во времена его председательства в министерстве была "наименьшая доля закупок у одного участника".

В частности, в течение ІІ-ІV кварталов 2008 года Минэкономики принято решение о применении процедуры торгов с ограниченным участием и процедуры закупки у одного участника на ожидаемую сумму 32 млрд грн.

Б.Данилишин подчеркнул, что за 2010 год относительно применения процедуры закупки у одного участника на общую ожидаемую стоимость предметов закупки больше 310 млрд грн, в 2011 году эта сумма превышала 400 млрд грн. “Однако никто никакого наказания не несет. За I квартал 2012 года уже израсходовано 140 млрд грн., а за I полугодие – около 300 млрд”, - сказал Б.Данилишин.

Как сообщал УНИАН, в августе 2010 года Б.Данилишин был объявлен в международный розыск по обвинению в причинении государству убытков на 13,9 млн. грн вследствие государственных закупок у одного участника.

Интерпол задержал Б.Данилишина 18 октября 2010 г. в Чехии во время обращения за помощью в лечебное учреждение. Генпрокуратура Украины начала процедуру его экстрадиции.

Б.Данилишин попросил у Чехии политического убежища и получил его в январе 2011 года.

Украинская оппозиция назвала арест Б.Данилишина преследованием по политическим мотивам. Он был министром в правительстве Юлии Тимошенко с 2007 по 2010 год.