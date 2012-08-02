На компенсацию населению убытков из-за АЧС выделено 483 тыс. грн

Правительство выделило Запорожской облгосадминистрации 483,32 тыс. грн на компенсацию убытков за изъятых у населения свиней для ликвидации вспышки африканской чумы свиней в Запорожской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в Киеве председатель Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Владимир Горжеев.

Он сообщил, что решение о выделении средств из Государственного резервного фонда принято Кабмином на заседании 1 августа.

«Первого числа на заседании Правительства с голоса министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк вынес проект распоряжения, где идет речь о выделении из резервного фонда (…) Запорожской облгосадминистрации 483,322 тыс. грн для возмещения материального ущерба в связи с проведением противоэпизоотических мероприятий», - сообщил В.Горжеев.

По словам В.Горжеева, компенсация составит 18,18 грн за 1 кг живого веса. По его словам, это рыночная цена, которая на сегодня сложилась в регионе. При этом он отметил, что компенсация за изъятых поросят весом до 20 кг составит до 35 грн за килограмм живого веса. В.Горжеев сообщил, что изыматься на убой будут свиньи только в пределах населенного пункта, где было зафиксировано заболевание свиней африканской чумой — в с. Камышеватка Приморского района Запорожской области.

Он сообщил, что 1 августа до 22:00 у населения в с.Камышеватка было изъято 198 голов свиней, которые были умерщвлены и сожжены. Продолжается работа по изъятию свиней, а также по зачистке дворов от отходов, навоза и других остатков, и проводится дезинфекция.

Он выразил надежду, что благодаря компенсации убытков население не будет скрывать скот или колоть его для собственных потребностей, что впоследствии может спровоцировать новую вспышку АЧС.

Как сообщал УНИАН, в Запорожье зарегистрировано заболевание свиней африканской чумой (АЧС). Вероятным источником инфекции мог быть завоз отдыхающими из Российской Федерации возбудителя болезни с пищевыми продуктами животного происхождения.

В очаге возникновения болезни осуществляются оперативные ветеринарно-санитарные мероприятия.

Кроме того, Украина запретила экспорт свиней и продукции из них из Запорожской области.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье свиней, которые заболели, погибает.

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