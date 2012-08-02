ГНСУ обещает учесть замечания бизнеса при реформировании налоговой системы

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) обещает учесть замечания бизнеса при разработке Концепции реформирования налоговой системы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, об этом в четверг во время заседания экономического совета при Украинском союзе промышленников и предпринимателей (УСПП) заявил заместитель председателя ГНСУ Андрей Игнатов.

Он также отметил, что инициативы налоговой службы дорабатываются и скоро будут обнародован.

Среди основных законодательных инициатив налоговик отметил сохранение упрощенной системы налогообложения и ряда льгот по налогу на прибыль, в частности, возможность сельхозпроизводителям платить фиксированный сельхозналог. Кроме того, 3-процентный сбор в Пенсионный фонд с иностранной валюты вводится только на безналичную валюту в рамках торгового оборота. Также планируется изменить шкалу прогрессивного налога на доходы физических лиц. Рассматривается вопрос об отмене налоговой социальной льготы, снижение ставки налога с оборота, а также отрабатывается переходный период и другие аспекты законодательного урегулирования предложенных изменений.

"Эти изменения реанимируют стимулирующую функцию налогов и поспособствуют устранению структурных диспропорций в экономике. Это будет достигнуто в целом за счет снижения действующих ставок основных налогов. Так, ставка налога на добавленную стоимость с 20% снизится до 7-12%, единый социальный взнос - с 37-49% до 15%, налог на доходы физических лиц с 15-17% до 10% с параллельным внедрением прогрессивной шкалы" , - подчеркнул А.Игнатов.

Однако, по словам налоговика, для избегания снижения поступлений в бюджет вводятся так называемые компенсаторные механизмы. Они будут предусматривать отмену льгот и расширения базы налогообложения некоторыми налогами. Например, НДС - дополнительное налогообложение продаж по ставке 2,5-2%, единый социальный взнос - возвращение к налогообложению покупки безналичной иностранной валюты по ставке 3%.

"Все наши инициативы мы вынесли на обсуждение общественности и заинтересованных в получении объективной оценки предлагаемым новациям со стороны бизнеса. Уверен, что такая совместная работа поможет нам разработать оптимальные нормы", - подчеркнул А.Игнатов.