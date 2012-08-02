Введение налога с оборота невозможно с 2013 года — УСПП

Президент Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) Анатолий Кинах считает, что ведение налога с оборота невозможно с 1 января 2013 года, передает корреспондент УНИАН.

«Я уверен, что исходя из системности тех проблем, которые сегодня рассматриваются, безусловно, введение этих инициатив (изменений в налоговом законодательстве, в частности, введение налога с оборота — УНИАН) с 1 января 2013 года нереально. Это противоречит и Бюджетному кодексу Украины», - заявил он.

Он напомнил, что в настоящее время проходит обсуждение проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс, предусматривающего снижение ставки НДС с введением налога с оборота. Так, предлагается установить ставку по налогу с оборота на уровне 2-2,5% при снижении ставки НДС до 7-12%.

В то же время А.Кинах отмечает, что введение налога с оборота для всех без исключения налогоплательщиков приведет к дополнительной нагрузке на экспортеров и инвесторов, осуществляющих капитальные инвестиции в бизнес. Увеличиться налоговое давление может и для низкорентабельных предприятий: «По нашим предварительным расчетам, особенно высокотехнологическое производство с низкой рентабельностью рискует после введения налога с оборота получить дополнительное фискальное давление на уровне до 20%, по сравнению с тем, которое существует на сегодня».

По мнению А.Кинаха, перед введением налога с оборота необходимо проанализировать его влияние на низкорентабельные предприятия и экономику в целом.

В УСПП считают, что для установления обоснованного уровня налогового давления на бизнес из законопроекта необходимо исключить применение разных ставок НДС. Целесообразным будет только введение ставки НДС для импорта, услуг и других операций на внутреннем рынке на уровне 10-15%. Также эксперты УСПП считают необходимым снизить ставку налога с оборота до 0,5-1% и дифференцировать ее в зависимости от видов товаров/услуг, освободив от налогообложения социально значимые товары.

Как сообщал УНИАН, выступая на XIV съезде Партии регионов 30 июля Президент Украины Виктор Янукович заявил, что власть работает над введением в Украине налога с оборота.