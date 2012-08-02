НБУ утвердил новую стратегию национальной системы электронных платежей

Национальный банк Украины утвердил новую стратегию развития Национальной системы массовых электронных платежей (НСМЭП), в частности, предусматривающую перевод системы на EMV-платформу, позволяющую использовать карты системы во всех POS-терминалах и банкоматах страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила директор генерального департамента информационных технологий и платежных систем НБУ Наталья Синявская в ходе заседание пресс-клуба на тему: «Бой с тенью: зачем ограничивать наличные расчеты?».

«Была принята стратегия развития НСМЭП, и в ближайшее время развитие системы будет происходить на так называемой EMV-платформе. Это открытые международные стандарты, которые используются и Visa и MasterCard», - сказала Н.Синявская.

По ее словам, переход НСМЭП на EMV-платформу позволит использовать карты платежной системы во всех банкоматах и терминалах Украины.

«Это международный стандарт, который позволит принимать карты НСМЭП в любой торговой точке, оборудованной POS-терминалом, и в любом банкомате», - отметила Н.Синявская.

Она считает, что переход на EMV-платформу НСМЭП может завершить уже в течение года.

«Это наши перспективы, мы к этому идем. Сейчас не могу точно сказать сроки, когда это будет реализовано, потому что достаточно сложный подготовительный период, но думаю, в ближайший год это будет 100% сделано», - сказала банкир.

Справка УНИАН. Национальная система массовых электронных платежей (НСМЭП) - внутригосударственная, общенациональная платежная система, создана по инициативе Национального банка, работает в режиме промышленной эксплуатации с 2004 года.

По данным сайта Нацбанка, членами и участниками НСМЭП являются около 60 банков и около 10 небанковских учреждений. Банками-членами НСМЭП эмитировано около 3 млн платежных карточек, установлено около 6 тыс. единиц терминального оборудования.