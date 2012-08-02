Торги на межбанке в четверг закрылись котировками 8,1105/8,1150 грн/долл.

В четверг, 2 августа, на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,1120/8,1190, к 12:00 цены снизились до 8,1095/8,1135. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись до 8,1105/8,1150 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2497/0,2501, к 12:00 цены повысились до 0,2500/0,2501. К закрытию цены достигли уровня 0,2503/0,2507. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 32.3775 (+0.0565).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар в четверг изменялись в диапазоне 1,2220/1,2295.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 9,9345/9,9450, к 12:00 цены ушли вверх 9,9490/9,9580. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH составили 9,9600/9,9695.